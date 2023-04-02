حافظ على نشاطك طوال فترة الصيام بهذه الأغذية

وجبة السحور تعد من أهم الوجبات التي يجب التركيز فيها على الأطعمة التي تمدنا بالطاقة في اليوم التالي، وأهمها العصائر الطبيعية، والفاكهة، مع التركيز على تناول كميات كبيرة من المياه، فهي التي تمد الجسم بالأكسجين الذي يجعل اجهزة الجسم تعمل بكفاءة.

علينا الاهتمام بتناول المزيد من السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وبدء إفطارنا ببعض التمرات، فهي تمد الجسم بالطاقة، لذلك يجب تناوله أيضا في السحور ليمد الجسم بالطاقة خلال يوم الصيام التالي.

كما يجب شرب المزيد من المياه في الفترة من بعد الافطار وحتى السحور، مما يساعد على حماية الجسم من الجفاف.

البطيخ

هذه الفاكهة غنية بالماء والسوائل، فستمدك بما تحتاجه خلال نهار رمضان، مع ارتفاع درجة الحرارة التي تفقدك السوائل التي في جسمك، كما أنه يشعرك بالشبع والامتلاء، كذلك يحتوي البطيخ أيضا على الليكوبين، الذي يحمي خلايا الجلد من أضرار أشعة الشمس.

الزبادي

يعد الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروتين ومنخفضة الدهون، كما أنه يحتوي على البكتيريا المفيدة التي تحافظ على الجهاز الهضمي، فهو الأنسب في السحور.

الكرفس والشمر

ليس هناك ما هو أسوأ من الشعور بالإنتفاخ بعد الإفطار، والحل في إضافة الكرفس والشمر لطبق السلطة، فهما بمثابة مدرات للبول، دون التسبب في جفاف الجسم، كما أنهما يحفزان الكليتين لطرد السموم والسوائل الزائدة من الجسم.



الشاي الأخضر

الحرص على تناول الشاي الأخضر يوميا بعد الإفطار يحافظ على رطوبة الجسم، ويعد وسيلة مثالية لإمداد الجسم بما يحتاجه من المياه الخاصة، كما أن الشاي الأخضر قد يكون مفيدا في مكافحة السرطان وأمراض القلب، وخافض للكوليسترول، كما أنه يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في التخلص من دهون الجسم.