عاجل| أسعار الذهب في مصر اليوم سقوط حر بعد طرح شهادات جديدة بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم تراجعات حادة عقب طرح البنوك المصرية شهادات استثمار جديدة.

 

وتعرضت اسعار الذهب  لخسائرفادحة بعد طرح بنوك الاهلي ومصر شهادات استثمار بفائدة خارج التوقعت، حيث دفعت  العمليات مضاربية عليها الفترة الماضية إلى تسجيلها مستويات قياسية  على امال ان يتم تخفيض قيمة العملة وطرح شهادات بفوائد تصل 30%، وهو ما لم يحدث.

 

وانخفض سعر الذهب قيمة 15 جنيها عيار 21 إلى 2175 جنيها،  وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2485 جنيها، وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها، وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17400 جنيها.

طرح شهادات استثمار باقل من التوقعات:

اعلن البنك الاهلى المصرى وبنك مصر عن اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الاسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا

الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا

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