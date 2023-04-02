أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الأحد 2 أبريل 2023

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البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

يبحث المواطنين عن شهادات الإدخار بين الحين والآخر، لوضع أموالهم، لكن العديد من المواطنين يرغبون في معرفة الجديد دائما حول شهادات الإدخار، والتعرف على قائمة الأسعار واختيار الأفضل والأنسب، وفي ما يلي نوفر لكم، قائمة أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الأحد 2 أبريل 2023.

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أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير للمتابعين التفاصيل الكاملة حول فائدة شهادات البنك الاهلي، وبعد كثرة البحث عنها، ننشر لكم أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الأحد 2 أبريل 2023.

 شهادة ادخار ثابتة لمدة 3 سنوات

كشف البنك الأهلي عن إصدار شهادة ادخار ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪  سنوي ويصرف العائد شهريا.

شهادة ادخار ثانية متناقصة لمدة 3 سنوات
ومن جهته، طرح البنك الأهلي شهادة ادخار ثانية متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22٪  لأول سنة و18٪  السنة الثانية و16٪  السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات

والشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات وتقدر دورية صرف عائد بنسبة 16% شهريًا وتقدر دورية  و 16.25% ربع سنوي، 16.5% نصف سنوي، 17.25% سنويًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير وتقدر دورية صرف العائد بنسبة 16.5% ربع سنوي.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري وتقدر دورية صرف عائد 12.25% شهري.

شهادة أمان المصريين

شهادة أمان المصريين وتقدر دورية صرف العائد 13% شهري.

اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات

كشف كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم، وتكون الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، أما الثانية، فهي شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا

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