ننشر خطوات شراء شهادة البنك الأهلي 19% أون لاين

طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم، وتكون الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، أما الثانية، فهي شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 19%

ويبحث المواطنين عن كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 19% أو شهادات البنك الأهلي 22%، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

ويحرص موقع الفجر الإلكتروني في السطورالتالية، عن شرح خطوات تفصيلية تسهل على المواطنين شراء شهادات البنك الأهلي 19% أو شهادات البنك الأهلي 22%، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي، وإليكم التفاصيل:

1- الخطوة الاولى التي يتبعها المواطنين هو تسجيل الدخول على تطبيق الأهلي نت من خلال إدخال الرقم التعريقي وكلمة السر، بعد تحميل تطبيق الأهلي نت من خلال تطبيق App Store لهاتف الأيفون أو من Google Play لهاتف الاندرويد.

2- يسهل عليهم فيما بعد اختيار إصدار شهادات أو ودائع، ويليها خطوة تحديد رقم حساب الإصدار لإصدار الشهادة

3- يتم اختيار المنتج سواء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج 3 سنوات بعائد شهري 22% ثم 18% ثم 16%، أو شهادات ذات عائد شهري 19%.

4- على المواطن الراغب في شراء شهادات البنك الأهلي 19% تحديد مبلغ شراء الشهادة بدءا من ألف جنيها ومضاعفاته.

5- الخطوة التي تليه هي تحديد تعليمات الاستحقاق «تجدد أو لا تجدد».

6- ويتم فيما بعد اختيار نوع الحساب عن طريق (جاري أو توفير) وهذا لسهولة صرف العائد الشهري.

7- يتم الموافقة على التفاصيل والرسوم والتاكيد على بيانات الشهادة، وفورا يتم ظهور موافقة البنك، والحساب يتم تفعيله من اليوم التالي.