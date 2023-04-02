تفاصيل حول شهادة الإدخار ذات العائد 19% من البنك الأهلي وبنك مصر

طرح بنكا الأهلي ومصر اليوم شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 19% على الأولى و22% على الشهادة الثانية (متناقصة العائد) بدورية صرف شهرية ثابته، لذا يحرص موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية عن الكشف تفاصيل شهادات الادخار الجديدة في البنك الأهلي وبنك مصر.

تفاصيل حول شهادة الادخار ذات العائد 19%

مدة شهادة الادخار الأولى ثابتة العائد

كشف البنك الأهلي عن إصدار شهادة ادخار ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوي ويصرف العائد شهريا.

سعر الفائدة علي شهادة الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر

يصل العائد علي الشهادة 19% سنويًا يصرف بدورية شهرية ثابتة، ويتم احتسابه من اليوم التالي للشراء.

شراء شهادة الادخار

يبدأ شراء الشهادة من حدود الألف جنيه ومضاعفاتها دون سقف.

توفر شهادة الادخار

إمكانية الحصول على تسهيل ائتماني بضمانها من البنك الأهلي وبنك مصر، وذلك وفق التعليمات السارية داخل فروع البنك.

تفاصيل آخرى حول شهادة الادخار ذات العائد 19%

- تتيح شهادة الادخار ذات العائد 19% إصدار بطاقات ائتمان

- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان قيمة تلك الشهادات.

- لا توفر شهادات الادخار ذات العائد 19% إمكانية الاسترداد إلا بعد مرور 6 شهور من اليوم التالي لتاريخ الربط.

- يتم استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك.

- تسترد شهادة الادخار في نهاية مدتها بكامل قيمتها.

مواعيد فتح شراء الشهادات الجديدة

وكشف بنكي الاهلي ومصر إنه سيبدء شراء الشهادات الجديدة من فروعه المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، كما وفر العديد من البدائل الاخري لشرائها، ويتم هذا عن طريق الموبايل ابلكشين للخدمات البنكية، أو عن طريق الخط الساخن للبنك.