تفاصيل حول شهادة الادخار 22% في البنك الأهلي ومصر

بدأ بنكا الأهلي ومصر اليوم طرح شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 19% على الأولى و22% على الشهادة الثانية (متناقصة العائد) بدورية صرف شهرية ثابته، لذا يحرص موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية وضع تفاصبل حول شهادات الادخار الجديدة 22% في البنك الأهلي وبنك مصر.

شهادة الإدخار الـ 22% متناقصة

- تكون مدة شهادة الادخار 22% في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 3 سنوات.

- شراء شهادة الادخار التناقصية في البنك الأهلي وبنك مصر يكون في حدود الألف جنيه ومضاعفاتها دون حد أقصى.

- سعر الفائدة علي شهادات الادخار الـ22%، من المفترض أن يتراوح العائد علي الشهادة بين 22% سنويًا تصرف بدورية شهرية للسنه الأولى فقط.

- يصل العائد علي السنة الثانية إلى 18% سنويًا يصرف شهريًا، بينما يصل العائد علي السنة الأخيرة إلى 16% سنويًا يصرف شهريًا.

- المفترض أن العائد علي شهادة الادخار المتناقصة يتم احتسابه من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- توفر شهادة ادخار الـ 22% متناقص إمكانية الاقتراض بضمان قيمتها الاسمية وفق التعليمات السارية.

- إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان قيمة تلك الشهادات.

- لا توفر شهادات الادخار ذات العائد 22% متناقص إمكانية الاسترداد إلا بعد مرور 6 شهور من اليوم التالي لتاريخ الربط، ويتم استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك.

اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات

كشف كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم، وتكون الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، أما الثانية، فهي شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا