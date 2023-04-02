يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

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بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني، يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية بفارغ الصبر المواجهة الهامة التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد وبلد الوليد، في مساء اليوم الأحد الموافق 2 أبريل، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة ريال مدريد ضد بلد الوليد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي برشلونة، حيث تلقى هدفين مقابل هدفين، ليتجمد رصيده عند النقطة 56 في المركز الثاني على جدول الترتيب.

ومن أجل تحقيق الانتصار وتصحيح المسار، يستعد الملكي بتركيز عالٍ وترسيخ استراتيجية قوية، وهو ما يتجلى في رغبته الشديدة في الفوز بهذه المباراة الهامة والمحفوفة بالمخاطر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر

وفي الجانب الآخر، يواصل فريق بلد الوليد تقديم أداءًا غير مستقر في الليغا الإسبانية، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي - دافيد الابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

خط الوسط: أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما

معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

يعلق على المباراة، حفيظ دراجي، عبر قناة beIN sports HD 1.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد | اضغط هنــــا

 

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