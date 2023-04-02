مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم - يلا شوت | Yalla Shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد يلا شووت كورة لايف في الدوري الإسباني، يستضيف فريق ريال مدريد فريق بلد الوليد اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في هذه المباراة، بعد الخسارة المؤلمة أمام برشلونة في الجولة الماضية، والتي جعلته يبتعد عن المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وسيكون لقاء اليوم فرصة لريال مدريد لاسترجاع بعض الثقة، وتحقيق الفوز الذي يحتاجه بشدة لتصحيح مساره، وللابتعاد عن المنافسين الذين يحاولون الاقتراب منه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتعتبر مباراة اليوم أيضًا فرصة للاعبي ريال مدريد لإثبات أنفسهم وتقديم أداء جيد، خاصة بعد الانتقادات التي تعرضوا لها بعد الهزيمة أمام برشلونة، ومن المتوقع أن يتخذ مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم، حتى يستطيع اللاعبون المنافسة بشكل أفضل وتحقيق الانتصار.

وفي المقابل، يسعى فريق بلد الوليد إلى تقديم أداء جيد في مباراة اليوم، والخروج بنتيجة إيجابية، وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويريد تحقيق الفوز لتحسين موقعه وتقديم مستوى جيد في المسابقة.

وسيتم بث المباراة على عدة قنوات رياضية، بما في ذلك قنوات بي إن سبورتس العربية وموقع بي إن سبورتس، وسيكون هذا البث متاحًا للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتمكن الجماهير العربية من متابعة المباراة مباشرة، والتعرف على التشكيلة المختارة لكل فريق، وعلى الأداء الجيد الذي يأمل الفريقان في تقديمه، ويتوقع أن تكون المباراة شديدة الندية، خاصة أن كل من الفريقين يحتاج إلى الفوز في هذه المرحلة من المسابقة.

وفي ما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام بلد الوليد بمسابقة الدوري الإسباني، والذي سيعتمد عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بلد الوليد اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، روديجر، ألابا، كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني في تمام الساعة 16:15 بتوقيت القاهرة، 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني عبر شاشة قناة بي إن سبورتس.

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