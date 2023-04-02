بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت اليوم live..مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر كورة اون لاين

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت اليوم live..مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر كورة اون لاين، يلتقي ريال مدريد مع بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

وتقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني في تمام الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.

ترتيب ريال مدريد وبلد الوليد 

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.

ويتفوق برشلونة صاحب الصدارة في الدوري الإسباني على الميرنجي بـ15 نقطة، لكن ريال مدريد خاض مباراة أقل في الليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز.

الوسط: توني كروس - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جويس.

صراع برشلونة وريال مدريد لضم صلاح

وذكر "راديو كتالونيا" أن برشلونة يريد أن يتعاقد مع جناح أيمن بإمكانيات مميزة يساعده على حصد الألقاب، ويجد في هداف ليفربول هذا الموسم ضالته.

وأضاف "راديو كتالونيا" أن قائمة برشلونة تضم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام، بالإضافة إلى لاعبي ليفربول محمد صلاح ولويس دياز.

وأوضح التقرير أن برشلونة يعلم أنه سيواجه مصاعب بسبب القواعد الموضوعة من الليجا بشأن سقف الرواتب، لكنه سيستمر في العمل على خططه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد | اضغط هنــــا

ووفقا لـ "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد أيضًا وضع محمد صلاح في قائمة من المهاجمين تشمل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويود ريال مدريد الاستعانة بجناح أيمن يساهم هجوميا من يشغل الجهة اليسرى البرازيلي فينيسيوس جونيور، بينما يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الأوروجوياني فيدي فالفيردي في تلك الخانة رغم أن مركزه الأساسي لاعب خط وسط، فيما لا يحظى البرازيلي رودريجو بدقائق لعب كثيرة، ما يجعل خيار التوجه إلى محمد صلاح الأكثر منطقية بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

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