ريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت Real Madrid| مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية كورة مباشر يلا شوت YALLASHOOT، يتطلع نادي ريال مدريد إلى استضافة بلد الوليد على ملعبه سانتياغو برنابيو في إطار الأسبوع السابع والعشرين من مباريات الدوري الإسباني، ويعتبر هذا اللقاء من الأهمية بالنسبة للفريق الملكي، حيث يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز والاقتراب من المتصدر برشلونة، خاصةً بعد الخسارة الأخيرة في الكلاسيكو.

يدخل ريال مدريد المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يعتبر الدعم الجماهيري أحد أهم عوامل النجاح على ملعب سانتياغو برنابيو، ويحتاج الفريق الملكي إلى الفوز في هذه المباراة إذا أراد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين على ملعب بلد الوليد، والذي انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة هدفين دون مقابل،و سجل للريال كريم بنزيما هدفين في الدقائق 83 و89 على التوالي، وكانت هذه النتيجة أشبه بالتأكيد بالتخفيف من الضغط الذي كان يشعر به الفريق في ذلك الوقت.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبخصوص ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني، فإن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة، وبينما يحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، ويفصله عن منطقة الهبوط مركزين فقط. وفي حال خسر بلد الوليد مباراته أمام ريال مدريد، فإنه سينزل إلى المركز السابع عشر ويبعد عن منطقة الهبوط بمركز واحد فقط.

نتائج آخر خمس مباريات جمعت الفريقين

إن مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد ستكون من اللقاءات المهمة التي تحدد مصير الفريقين في الدوري الإسباني هذا الموسم، وبالتأكيد، ستكون المباراة من العوامل الحاسمة في تحديد من سيحرز لقب الدوري هذا الموسم، وهل سيكون الفريق الملكي قادرًا على المنافسة بقوة على هذا اللقب أم لا.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة التي تجمع ريال مدريد بضيفه بلد الوليد يوم الأحد 2 أبريل، وذلك على الساعة الثانية والربع مساءً بتوقيت غرينتش، الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، فيما ستكون قناة بين سبورت 1 هي الناقلة لهذه المباراة وتتواجد هذه القناة على قمر يوتلسات 8 درجات غرب وقمر عرب سات 26 درجة شرق، وسيكون في التعليق المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، كما يمكنكم أيضا مشاهدة اللقاء عن طريق bein sport connect بنفس التعليق العربي.

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