مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع، تستضيف مدينة مدريد المباراة القوية بين فريق ريال مدريد ونظيره فريق بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. وتعد هذه المباراة فرصة مهمة لفريق ريال مدريد لنسيان الهزيمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام برشلونة، والتي انتهت بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من المسابقة.

ويدخل فريق ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة، والتقدم في جدول الترتيب، بعد أن أفلت فريق برشلونة بفارق كبير برصيد 71 نقطة في الصدارة.

من جانب آخر، يأتي فريق بلد الوليد في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويأمل فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار أمام بلد الوليد اليوم، لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام فريق برشلونة المتصدر في الجولة الماضية من المسابقة.

والهزيمة أمام برشلونة جعلت ريال مدريد حامل اللقب يبتعد عن المنافسة إلى حد كبير هذا الموسم، خاصة أن الفارق مع الفريق الكتالوني أصبح 15 نقطة، بعد فوزه على إلتشي، أمس.

وقبل مباراة اليوم في الليجا، يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 71 نقطة.

أما فريق بلد الوليد، فيحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد اليوم برصيد 28 نقطة.

وفي ما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام بلد الوليد بمسابقة الدوري الإسباني، والذي سيعتمد عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بلد الوليد اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، روديجر، ألابا، كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني في تمام الساعة 16:15 بتوقيت القاهرة، 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني عبر شاشة قناة بي إن سبورتس.