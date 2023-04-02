وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدن القاهرة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان و15 مايو، مشددًا على مواصلة الجولات التفقدية والمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالمدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير السكن الملائم والميسر، لافتًا إلى أن مسئولي وحدة الدعم الفني وأجهزة مدن القاهرة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان و15 مايو، قاموا بجولات تفقدية بمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بتلك المدن، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليه وبالجودة المطلوبة.



وفي ذات السياق، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالتجمع الثالث بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 222 عمارة سكنية تضم 5328 وحدة بمساحات تتراوح من (90م2: 120 م2) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها بالمشروع، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 65% من حجم المشروع.

كما تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع بمشروع دار مصر 70 عمارة بالأندلس، وأعمال رفع كفاءة محور جمال عبد الناصر، الطريق الفاصل بين أرابيلا والدبلوماسيين بالتجمع الثالث، مؤكدًا سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات طبقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار.



وقام المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة، بالمرور على أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " محور محدودي الدخل، حيث يجري تنفيذ 1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا بحى النور، وكذا تنفيذ 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا بحى الفردوس، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترًا بحى الفردوس.

ووجه رئيس جهاز مدينة السادات، الشركات المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال تشطيب الواجهات وأعمال الطرق الداخلية وأعمال الكهرباء والالتزام بالتوقيتات المحددة المتفق عليها، والتأكيد على مطابقة المواصفات الفنية عند تنفيذ الأعمال.



كما تابع رئيس جهاز مدينة السادات، ما يتم من أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق بشارع طلعت حرب، وأعمال رفع كفاءة الطرق بمحور خدمات الحى الثانى، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال لعودة السيولة المرورية بتلك الشوارع.



وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ 98 عمارة بالحي 20 بالمدينة بمساحة ٩٠ مترًا للوحدة، بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة بشرق حي الأندلس نموذج 90 مترًا للوحدة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال تنفيذ مشروع سكن كل المصريين بحي النرجس المرحلة الرابعة بعدد 298 عمارة نموذج 3 غرف بمساحة 90 مترًا للوحدة كاملة المرافق.



وفي ذات السياق، قام المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15مايو، يرافقه مسئولو الجهاز ووحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بتفقد مشروع 203 عمارات بمنطقة الزهراء، ومشروع تنفيذ 104 عمارات بغرب منطقة الـ ٥٠ فدانا، وكذا تنفيذ 25 عمارة بشمال السوق التونسي، ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين ".



كما شملت جولة مسئولي الإسكان، المرور على وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل بإجمالي 91 عمارة، حيث بلغت نسب الإنجاز نحو 25%.

