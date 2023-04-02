سياح من 86 دولة استخدموا تطبيق أوبر في مصر

أعلنت أوبر عن رؤى جديدة حول التنقل استنادًا إلى بيانات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تظهر تأثير النقل التشاركي على السياحة والنمو الاقتصادي والطريق نحو تنقل أكثر استدامة.

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا كبيرًا، لا سيما خلال عام 2022 بفضل إمكانات المنطقة وثرائها الثقافي المتنوع وطبيعة سكانها الشابة ورغبتها في احتضان الابتكار، في خلال الفترة الماضية، أصبحت المنطقة وجهة جذابة للغاية لاستضافة الأحداث الضخمة مثل كأس العالم في قطر الأمر الذي جذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.

وأظهرت رؤى أوبر أن السياح من أكثر من 80 دولة مختلفة قاموا بزيارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي، منهم 86 في مصر و82 في المملكة العربية السعودية و86 في الإمارات و85 في قطر، كما انعكس تأثير زيادة السياحة والتعاون بين القطاعين العام والخاص خلال هذه الأحداث الضخمة على أرباح السائقين.

وسلطت البيانات الضوء على أهمية والحاجة المستمرة لفرص اقتصادية مرنة التي من شأنها أن تمكن السائقين من الوفاء بالتزامات أخرى وأن يكون لديهم العديد من مصادر أرباح مرنة، خاصة حاليًا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

ومن بين جميع السائقين الذين يستخدمون المنصة، هناك 85% في مصر و97% في المملكة العربية السعودية و26% في الإمارات العربية المتحدة و27% في قطر يقودون أقل من 30 ساعة في الأسبوع لاستخدام منصة أوبر كفرصة اقتصادية إضافية.

قال فرانس هيمسترا، المدير العام الإقليمي لأوبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “تعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من المناطق الرئيسية التي تساهم في أعمال أوبر على مستوى العالم بفضل قدرتها على الترحيب بالتقنيات المبتكرة.

وتركز رؤيتنا للمنطقة على ثلاث ركائز رئيسية وهي توفير خيارات متنوعة لجميع الركاب الذين يستخدمون منصتنا والذين وصلوا ل39 مليون راكب منذ إطلاق أوبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجعل تجربتهم أكثر سلاسة، وبالنسبة للسائقين، فنحن نسعي لدعمهم خلال هذه الأوقات غير المسبوقة عن طريق خلق فرص جديدة لهم لزيادة الأرباح وتسهيل الوصول إليها. أما عن الاستدامة، فهي هدفنا الأوسع وتتمثل في جعل كوكبنا أكثر خضرة وفقًا لالتزامنا العالمي لعام 2040 لجعل منصتنا خالية من الانبعاثات واليوم، نحن فخورون بمشاركة نتائج 2022-2023 التي ساهمت في تحقيق هذه الرؤية حتى الآن”.

على مدار السنوات الماضية، قدمت أوبر مزايا أكثر استدامة في الإمارات العربية المتحدة والأردن لمنح الركاب القدرة على طلب رحلة عبر التطبيق واختيار سيارة كهربائية بالكامل بإستخدام منتج UberGreen، وقد التزمت بأول التزام لها في المنطقة في عام 2022، بهدف جعل رحلة من كل 4 رحلات في دولة الإمارات العربية المتحدة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030 وذلك بنسبة (25%) من الرحلات. وكشفت إحصاءات اليوم أن عدد الرحلات المستدامة قد تضاعف في دولة الامارات العربية المتحدة، فأكثر من 9%؜ من رحلات التي تم طلبها عبر منصة أوبر في الربع الأول من عام 2023 كانت خالية من الانبعاثات.

“هذه فقط البداية، فنحن بحاجة إلى مواصلة الحوار والتعاون لتسريع توسيع هذا الانتقال عبر جميع البلدان في منطقتنا. نحن على استعداد لتقديم خبراتنا وتقنياتنا لخدمة كوكبنا ولجعل العالم مكانًا أفضل للجيل القادم “، أضاف هيمسترا.

منذ إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استثمرت أوبر الجهود في تحسين تجربة المستخدمين على التطبيق.

وقد أدى ذلك إلى حصول أكثر من 136 مليون رحلة تم طلبها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصنيف خمس نجوم. تمكنت الشركة أيضًا من إطلاق العديد من المبادرات لأول مرة عالميًا من المنطقة مثل ميزة النقل الجماعى UberShuttle، الذي شهد نموًا قدره 1.8 ضعفًا من 2021 إلى 2022 في مصر، وتوسعت لإطلاق خدمة B2B لأول مرة عالميًا أيضًا من مصر في عام 2022.