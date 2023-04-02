يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي YALLASHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم والتي تقام لعام 2023 وسيقام اليوم اللقاء المنتظر ومباراة من العيار الثقيل التي تجمع بين نادي مانشستر يونايتد ضد نادي نيوكاسل يونايتد newcastle-vs-man-united في مواجهه ينتظرها العالم مساء اليوم الاحد على أرضية استاد "سانت جيمس بارك "ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطوله الدوري الانجليزي،يدخل نادي نيوكاسل يونايتد هذه المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد الفوز وتحقيق الانتصار وكسب ثلاث نقاط من امام الكبير اليونايتد ويقدم نيوكاسل يونايتد اداء مميز هاذا الموسم بدوري الانجليزي، وسيحاول اليوم جاهدًا تقديم أداء مرضي لجماهيرة والفوز كونها مباراة لا تقبل القسمة على إثنين،يدخل نادي مانشستر يونايتد المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة الإطاحة بنادي نيوكاسل يونايتد ويريد تحقيق انتصار مهم من اجل كسب ثلاث نقاط مهمه تبقيه في المركز الثلاث ويقترب اكثر من المنافسة على اللقب وينافس على عده بطولات هاذا الموسم هذه العام ولا يريد الخروج مبكرأ من هذه البطوله، فلفريق يلعب بكل تركيز وإستغلال مهارة لاعبيه في الهجمات المعاكسة وذلك لمباغتة فريق نيوكاسل يونايتد وتحقيق الإنتصار ومحاولة حصد هذا الانتصار وفي ملعب سيكون ممتلئ وأجواء إستثنائيه في هذا الحدث الكبير.مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد كورة جول

يدخل نادي نيوكاسل يونايتد هذه المباراة متحمسًا وباحثًا عن فوز ثمين وفي غاية الاهميه من امام نادي مانشستر يونايتد ويريد الخروج بي انتصار أو تعادل من امام الخصم صعب جدًا وسحاول الخروج من امامه بي اقل الاضرار، ويسعى نادي نيوكاسل يونايتد لرفع معنوياته ومواصلة نتائجه الجيده في هذا الموسم ومحاولة تحقيق هذا الانتصار، وسيسعى نادي نيوكاسل يونايتد اليوم للفوز في هذه المواجهه وخطف الأنظار بعد مستويات جيده هاذا الموسم، وكان نادي نيوكاسل يونايتد قد خاض آخر مباراة له ضد نادي نوتنجهام فورست في الجوله الماضية من بطوله الدوري الانجليزي والتي انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين مقابل هدف،بث مباشر مباراة نيوكاسل يونايتد اليوم.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد كورة لايف

وعلى الجانب الأخر يدخل نادي مانشستر يونايتد المباراة وهو يطمح على تحقيق نتيجة إيجابية من أمام نادي نيوكاسل يونايتد في مباراة تبدو متساويه على الورق بين الفريقين والمتوقع أن تكون مواجهه صعبه على كلا الطرفين ويريد مانشستر يونايتد الفوز من اجل كسب ثلاث نقاط مهمه في مسابقة الدوري، ويدخل نادي مانشستر يونايتد هذه المباراه في تجربه صعبه مع النادي المتطور هاذا الموسم وسيحاول تحقيق الإنتصار هو أيضًا ليحصل على الفوز وهو المرشح الابرز للفوز بلقب وهو يقدم اداء رائع في بطوله الدوري الاوروبي ووضعته القرعه مع نادي اشبيليه الاسباني، وكانت آخر مباراه لنادي مانشستر يونايتد ضد نادي فولهام في دور ربع نهائي من بطولة كاس الاتحاد الانجليزي والتي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد koora live.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد ونيوكاسل | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد ونيوكاسل | اضغط هنــــا

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد والقناة الناقلة

6:30مساءًا بتوقيت السعودية.

5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وبالنسبه للقناة الناقله للمباراة فقد تم إختيار قنوات بي ان سبورت لبث المباراه.

تشكيله نادي مانشستر يونايتد المتوقعة

فسوف تضم في حراسة المرمى:دي خيا.

وفي خط الدفاع:دالوت،فاران،مارتينيز،لوك شو.

وفي خط الوسط:كاسميرو،فريد،فرنانديز.

وفي خط الهجوم:انتوني،راشفورد،سانشو.

تشكيلة نادي نيوكاسل يونايتد المتوقعة

فسوف تضم في حراسة المرمى:بوب.

وفي خط الدفاع:تريبير،شار،بوتمان،بران.

وفي خط الوسط:لونجستاف،جيماريش،ويلوك.

وفي خط الهجوم:ميرفي،ايزاك،ماكسيمين.