يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم.. Yalla Shoot، يستعد فريق نيوكاسل يونايتد لاستضافة نظيره فريق مانشستر يونايتد على أرضية ستاد سانت جيمس بارك، اليوم الأحد، في إطار مواجهات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في البريميرليج

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب مانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث بترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

ترتيب نيوكاسل يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة.

تين هاج يكشف موقف مشاركة ثنائية الفريق

كشف المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن موقف مشاركة كل من راشفورد ومارسيال.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي في يوم الجمعلة الماضي، ان راشفورد تدرب لوحده، واحتاج لبعض العلاج لكنه انضم إلى المجموعة وتدرب معنا، مشيرا إلى إنه يريده ان يكون جاهزًا في لقاء نيوكاسل.

وأكد بأن مارسيال متاحا للقاء نيوكاسل، مضيفًا بأن اللاعب تدرب معهم لأسبوعين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد ونيوكاسل | اضغط هنــــا