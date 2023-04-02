مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد نيوكاسل يلا شوت بث مباشر yalla shoot كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد دون تقطيع، تستضيف ملعب "جيمس بارك" مباراة مثيرة في الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد في هذه المباراة إلى تحسين وضعه في ترتيب الدوري الإنجليزي، والحفاظ على مكانته داخل المربع الذهبي. ويأمل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، وتعويض النتائج السلبية التي تعرضوا لها في الجولات السابقة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد نيوكاسل يلا شوت بث مباشر

من جهة أخرى، يسعى نادي نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، وتحسين موقعه في ترتيب الدوري الإنجليزي. ويأمل الفريق في تقديم أداء قوي ومتميز أمام جماهيره، وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة.

ويتوقع أن يكون هذا اللقاء مثيرًا وممتعًا، حيث يتنافس كل من الفريقين على تحقيق الفوز، وتحسين وضعه في ترتيب الدوري الإنجليزي. وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مشاهدة لقطات رائعة وأهداف مميزة في هذا اللقاء المرتقب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

الموعد: 5:30 مساء اليوم.

البطولة: الدوري الإنجليزي.

الملعب:«جيمس بارك».

الجولة: 29.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

beIN Sports 1 HD Premium - رؤوف خليف.

Sky Sports Premier League UK.

SuperSport Premier League.

beIN Sports Connect.

Arena Sport 1 HD Premium Serbia.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد ونيوكاسل | اضغط هنــــا

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في البريميرليج

حارس المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، لوك شاو، رافاييل فاران، تيريل مالاسيا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كارلوس كاسيميرو، فريد.

خط الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، فيجورست.

ترتيب مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد: المركز الثالث - 50 نقطة.

نيوكاسل يونايتد: المركز الخامس - 47 نقطة.