دينا يحيي تقدم الحدث الأكبر لجامعه الدول العربية والأمم المتحدة

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دينا يحيي
دينا يحيي

داخل أروقة جامعة الدول العربية بالقاهرة قدمت الاعلاميه دينا يحيي الحدث الاكبر رفيع المستوى بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

و فى اطار هذا الحدث الهام الذى يأتى فى اطار مواصلة التعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحده المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث شهد هذا اليوم توقيع اطار العمل الاقليمي بين الجامعه والامم المتحدة واطلاق الخطه العربيه للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي نحو تعامل ناجح مع القضية من منظور اجتماعي.

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وقدمت دينا يحيي الحدث بحضور نخبه من السفراء والوزراء والدبلوماسيين والعرب داخل الجامعه العربية

الجدير بالذكر ان الاعلاميه دينا يحيي قدمت العديد من الاحداث المحليه والعربيه الهامه وحفلات فى الرياض والكويت وغيرها من الدول العربيه بجانب تميزها بتقديم العديد من جلسات مؤتمرات الشباب السنوى تحت رعايه وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى اثنى على ادائها فى اداره وتقديم الجلسات الحوارية وقدم لها الشكر امام الحضور.

كما إنه ا لها اكثر من تجربة إعلامية فى تقديم برامج التوك شو فقد قدمت العديد من البرامج مثل ٩٠ دقيقه وغيرها وعملت بالعديد من القنوات مثل مجموعه قنوات ام بي سي وقناه المحور وقناه دى ام سي

الجامعة العربية برامج التوك شو عبدالفتاح السيسي قناة دي ام سي الرئيس عبدالفتاح السيسي مكتب الامم المتحدة جامعة الدول العربية دينا يحيى
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