موانئ البحر الأحمر تتداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و965 شاحنة و60 سيارة بموانئ الهيئة، فضلا عن وصول ومغادرة 2053 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 2000 طن بضائع، و441 شاحنة، و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و524 شاحنة، و15 سيارة، لافتة إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (حرية ودليلة)، كما وصلت إليه السفينة ذءزءس قادمة من جدة فارغة لشحن فوسفات، وغادرته 3 سفن (عمان، أمل، الحرية2).

وأوضحت أن ميناء نويبع استقبل السفينة (سينا) وغادرته (أيلة، بريدج)، كما تم تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة، و300 شاحنة.