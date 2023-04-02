ميناء دمياط يتداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة



ذكر المركز الإعلامي لميناء دمياط أنه تم تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن الميناء استقبل سفينة ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 33 مترا قادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وتابع أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 41291 طنا شملت 18399 طن يوريا صب، و2688 طن جبس معبأ، و4198 طن رمل، و9486 طن كلينكر، و1710 أطنان إسمنت معبأ و4810 أطنان بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36221 طنا شملت 6630 طن قمح، و1950 طن حديد، و9061 طن خردة، و1168 طن خشب زان، و700 طن نواتج تقطير، و4300 طن صويا، و11712 طن ذرة، و300 طن زيت طعام و400 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1048 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة بلغ 422 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 2876 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146021 طنا وبمخازن القطاع الخاص 105007 أطنان، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 3621 شاحنة.