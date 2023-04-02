العراق: المصافي النفطية الجديدة ستقلل الحاجة للاستيراد

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية العراقية اليوم السبت أن المشاريع الاستراتيجية بقطاع النفط تحقق 3 عوامل ذات أهمية كبرى في العراق، مشيرة إلى أن المصافي الجديدة ستقلل الحاجة للاستيراد وتوفر مبالغ طائلة.

وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، " إن المشاريع الاستراتيجية في قطاع الذهب الأسود ومنها مصفى كربلاء، ستحقق ثلاثة عوامل ذات أهمية كبرى في العراق"، مضيفة أن مصفى كربلاء سيعمل على تغطية حاجة البلاد من المشتقات النفطية (البنزين) بنسبة 60%، كونه ينتج 9 ملايين لتر يوميًا وبالتالي ستقل الحاجة للاستيراد ما يوفر مبالغ طائلة.

وأشارت الموسوي إلى أن فاتورة استيراد العراق من المشتقات النفطية والتي تزيد على 3 مليارات دولار سنويًا، ستنخفض بشكل كبير نتيجة دخول مصفى كربلاء والمصافي الجديدة التي تعمل على افتتاحها الحكومة الحالية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد - في وقت سابق اليوم السبت- أن حكومة بلاده وضعت في أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي.

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