الإمارات تخفض طوعيا إنتاجها من النفط بداية من مايو

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، اليوم الأحد، إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا، اعتبارا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري 2023، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس ".

وأضاف المزروعي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن هذه الخطوة تعد إجراء احترازيا لتحقيق التوازن في سوق النفط، وتأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.

يذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا /الاثنين/ عبر تقنيات الاتصال المرئي.

 

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