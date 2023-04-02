مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي YALLASHOOT مباراة نابولي دون تقطيع، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية صوب أرضية ملعب دييغو ارماندو مارادونا لمشاهدة مباراة ميلان ونابولي يلا شوت، مساء اليوم الأحد 2 أبريل، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، كورة اون لاين مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر يلا كورة، وصراع شرس يجمع بين العملاقين الإيطاليين في قمة الجولة الحالية بالكالتشيو الإيطالي، فنابولي يسير بخطى ثابته نحو حصد اللقب، وميلان الذي يبحث عن العودة لنغمة الانتصارات.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر يلا شوت، وستكون هذه المباراة بالنسبة للفريقين بروقه خاصة قبل الموقعة الإيطالية بالنكهة الأوروبية الخالصه التي تجمع بينهما في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الأربعاء 12 أبريل، والثلاثاء 18 أبريل.

يلا شوت مباراة ميلان ونابولي بث مباشر، يحلق نابولي وحيدًا على زعامه الكالتشيو الإيطالي برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة عن الوصيف لاتسيو، حيث جمعهما من 27 لقاء حثث 23 انتصار وتعادلين ومثلهما خسائر، وسجل 64 هدفًا ودخل في مرماه 16 هدفًا.

ويعتبر الأزوري أقوى خط هجوم ودفاع هذا الموسم في المسابقة، حيث يزهر بصورة مميزة في جميع البطولات التي يشارك بها، وفي قمة اليوم سيحاول القتال بشراسة من أجل اقتناص الفوز وإسقاط الخصم من أجل رسم طريقة نحو الاقتراب من اعتلاء منصات التتويج بالكالتشيو الغائب عن خزائنه منذ سنوات طوال.

وعلى الجانب الأخر، لا يزال ميلان يبحث عن العودة لمستواه الصحيح ومحاولة استعادة توازنه من جديد في الكالتشيو من أجل بطاقة الأبطال للموسم المقبل، فهو لم يتذوق طعم الانتصار في أخر 4 مبارياته له ويسعى لمصالحه جمهوره الحزين.

وكانت أخر خسارة لميلان في الكالتشيو أمام أودينيزي بشكل مفاجئ بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتراجع للمركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 48 نقطة متساويًا مع الخامس أتلانتا بنفس الرصيد وهذا يعني أنه مهدد بالخروج من المربع الذهبي.

وأنهى الروسينيري تحضيارته لهذه المعركة الشرسة والمهمة بتركيز عالي وبجهد كبير، حيث يتطلع لتصحيح المسار ومحاولة العودة للديار اليوم بالنقاط الكاملة من أجل البقاء في المربع الذهبي والصراع بقوة على محاولة حجز مقعد له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2023؟

تنقل مباراة نابولي وميلان عبر قنوات "أبوظبي الرياضية" صاحبة الحقوق الحصرية لنقل الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستتواجد القمة الإيطالية المرتقبة عبر شاشة قناة "AD Sports Premium 1" المشفرة، أما البث المباشر فسيتواجد من خلال الاشتراك في تطبيق "Starzplay".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة نابولي وميلان | اضغط هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة نابولي وميلان | اضغط هنــــــا

من معلق مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2023؟

أسندت "أبوظبي الرياضية" مهمة التعليق على مجريات مباراة نابولي وميلان للمعلق القدير فارس عوض.

ما موعد مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2023؟

موعد مباراة نابولي وميلان هو الأحد الموافق 2 أبريل/ نيسان 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.