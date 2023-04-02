يلا شوت مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم YALLASHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم YALLASHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم YALLASHOOT، بث مباشر مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي اليوم الاحد 1 أبريل، وذلك ضمن منافسات قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي «الكالتشيو» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «سان سيرو» معقل فريق الميلان.

وتنطلق مباراة نابولي وميلان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم

ويعتلي فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة عن لاتسيو الوصيف، فيما يأتي إنتر ميلان ثالثًا برصيد 50 نقطة ثم ميلان في المركز الرابع بجدول مسابقة الكالتشيو وفي رصيده 48 نقطة.

ويبحث فريق نابولي عن مواصلة الانتصارات الليلة أمام ميلان بقمة الدوري الإيطالي، من أجل تعزيز الصدارة والإقتراب أكثر من حلم جماهيره نحو اللقب الثالث في التاريخ من المسابقة.

وكان نابولي قد حصد لقب الدوري الإيطالي مرتين في تاريخه بقيادة الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا موسمي 1987 و1990.

يقدم فريق نابولي موسمًا تاريخيًا بالدوري الإيطالي، تحت قيادة مدربه المخضرم لوتشيانو سباليتي الذي يقترب من صناعة المجد مع نادي الجنوب بحسم لقب الكالتشيو.

فاز فريق نابولي في 11 مباراة وخسر لقاء وحيد من أخر 12 جولة ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

على الجانب الأخر، يلعب ميلان مباراة اليوم أمام نابولي، بهدف تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة التقدم نحو الوصافة.

بث مباشر مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي اليوم

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي اليوم الاحد 1 أبريل، وذلك ضمن منافسات قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي «الكالتشيو» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «سان سيرو» معقل فريق الميلان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة نابولي وميلان | اضغط هنــــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة نابولي وميلان | اضغط هنــــــا

وتنطلق مباراة نابولي وميلان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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