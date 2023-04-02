يلا شوت.. مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة بيراميدز وفيوتشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم الاحد 2 أبريل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «الدفاع الجوي» معقل الفريق السماوي بيراميدز.

وتنطلق مباراة يراميدز وفيوتشر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

مواجهة نارية تجمع بين فريق بيراميدز مع نظيره فريق فيوتشر، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويدخل بيراميدز وفيوتشر مباراة اليوم بهدف واحد وهو خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدالية، خاصة أن البطاقة الثانية في المجموعة ذهبت إلى فريق الجيش الملكي المغربي.

وفي الجولة الماضية، خسر فريق بيراميدز صاحب الضيافة في مباراة اليوم أمام نظيره فريق الجيش الملكي المغربي بهدف نظيف، بينما فاز فريق فيوتشر على فريق إسكو كارا التوجولي بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد ثمان نقاط، ويتواجد فريق فيوتشر في المركز الأول برصيد 10 نقاط.

بث مباشر مباراة بيراميدز وفيوتشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة بيراميدز وفيوتشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم الاحد 2 أبريل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «الدفاع الجوي» معقل الفريق السماوي بيراميدز.

وتنطلق مباراة يراميدز وفيوتشر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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