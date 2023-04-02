مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر يلا شوت الآن في كأس الكونفيدرالية

يحل فيوتشر ضيفًا على نظيره بيراميدز اليوم في ثنائية مصرية من الدرجة الأولى وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية 2023، تعرف على موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر والقنوات الناقلة والتشكيل، وفرص بيراميدز وفيوتشر في التأهل لدور ربع النهائي اليوم.

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر عبر beIN CONNECT لايف التابعة لمجموعة بي ان سبورت والتي توفر لك متابعة حصرية لمباريات كأس الكونفدرالية، وبإمكانك أيضا مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر عبر موقع يلا شوت، يلا كورة، يلا لايف التي توفر ذلك.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية

يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق فيوتشر على ملعب 30 يونيو، وتقام مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم الأحد الموافق 2 من أبريل 2023 (11 رمضان 1444)، وتنطلق مباراة بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفيما يلي توقيت مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الدول العربية المختلفة:

مكة المكرمة – جدة – الرياض (السعودية): 11:00 مساءا.

مصر: 10:00 مساءً.

المغرب – تونس – الجزائر: 9:00 م.

دبي – ابو ظبي (الامارات): 12:00 (PM).

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر

تذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر على قناة أون تايم سبورت الأرضية، كما تنقل قناة بي ان سبورت 4 جميع مواجهات كأس الكونفدرالية 2023:

تردد قناة أون سبورت 1.

تردد قناة بي إن سبورت 4 الرئيسية.

تشكيل بيراميدز وفيوتشر

يدخل نادي فيوتشر مباراته اليوم ضد بيراميدز كامل العدد، بينما يعاني بيراميدز من غيابات عديدة ضمن صفوفه بسبب الإصابة وهم: شريف إكرامي، فخري لاكاي، فخر الدين بن يوسف، محمود دونجا، بالإضافة إلى غياب محمد صادق، وعبد الله مجدي.

تشكيل بيراميدز

من المتوقع يقود جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: اسامة جلال، محمد حمدي، محمد الشيبي، علي جبر.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه.

في الأمام: عبد الله السعيد، رمضان صبحي، مصطفي فتحي.

الهجوم: إبراهيم عادل.

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تشكيل فيوتشر

من المتوقع أن يقود علي ماهر مدرب فريق فيوتشر اليوم في مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جنش.

خط الدفاع: محمود مرعي، باسم علي، جوزيف نجويم، محمود رزق.

خط الوسط: محمد رضا، كريم نيدفيد، مهند لاشين، ناصر ماهر، غنام محمد.

خط الهجوم: مروان محسن.

فرص تأهل بيراميدز وفيوتشر لدور الثمانية ربع النهائي

هناك فرصة لتأهل بيراميدز وفيوتشر كأول المجموعة أو الوصافة في الحالات التالية:

فوز بيراميدز أو فيوتشر: تأهل الفائز مباشرة كأول المجموعة أو الوصيف، بعد مباراة الجيش الملكي وأسكو.

التعادل السلبي: تأهل بيراميدز كوصيف للمجموعة.

تعادل بهدف واحد لكل فريق: تأهل بيراميدز.

التعادل الايجابي بأكثر من هدف: تأهل فيوتشر.

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أين يمكنني مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر؟

يمكنك مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر على التلفزيون عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، أو من البث المباشر على الانترنت عبر beIN CONNECT.

ما نتيجة مباراة بيراميدز وفيوتشر المتوقعة؟

من المتوقع أن ينتهي مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم بالتعادل.

من حكم مباراة بيراميدز وفيوتشر؟

يتولى الحكم السنغالي عيسى سي إدارة مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم.

في الختام تعرفنا على كيفية مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر والقنوات الناقلة بث مباشر، كما عرضنا تشكيل الفريقين المتوقع وفرض تأهل فريقي بيراميدز وفيوتشر لدور الثمانية في كأس الكونفدرالية 2023.