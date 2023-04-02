بث مباشر مباراة بيراميدز وفيوتشر يلا شوت || مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر أون سبورت

بث مباشر مباراة بيراميدز وفيوتشر يلا شوت || مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر أون سبورت، يدخل فريقا بيراميدز وفيوتشر الليلة مباراة مهمة في الجولة الأخيرة من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، وهى المبارة التى ستحدد أى الفريقين سيتأهل إلى دور الثمانية.

يحتل فريق فيوتشر المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط، وبقارف الأهداف عن فريق الجيش الملكي المغربي الذى يحل في المركز الثاني، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وأخيرًا يأتي فريق إسكودي كارا دون رصيد في المركز الأخير.

ويكفي فريق فيوتشر التعادل أو الفوز من أجل ضمان التأهل، فيما لا بديل أمام فريق بيراميدز إلا تحقيق الفوز على فيوتشر من أجل حجز بطاقة التأهل لدورالثمانية.

وتقدم بوابة الفجر الرياضي متابعة لأهم ما قبل مباراة بيراميدز وفيوتشر وموعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر، كما تقدم متابعة لأهم أحداث المباراة.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفيدرالية

يلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر الليلة عند الساعة التاسعة ساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان، والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر دون تقطيع | اضغط هنا

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر دون تقطيع | اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس الكونفيدرالية

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة فيوتشر وبيراميدز الليلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

معلق مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس الكونفدرالية

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن على محمد على سيوقم بالتعليق على أحداث مباراة بيراميدز وفيوتشر المقرر لها الليلة عند العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر دون تقطيع | اضغط هنا

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر دون تقطيع | اضغط هنا

ملعب مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية

يستضيف ملعب استاد الدفاع الجوي مباراة بيراميدز وفروتشر المقرر لها الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وهى المباراة المقررة بين فيوتشر وبيراميدز في ختام مباريات دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.