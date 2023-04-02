مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة بيراميدز بث مباشر دون تقطيع، يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة المواجهة النارية التي ستجمع بين فريق بيراميدز ونظيره فريق فيوتشر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي هذا اللقاء بأهميته الكبيرة حيث يسعى كل فريق للفوز به والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، حيث يتصدر فريق فيوتشر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد ثمان نقاط.

في الجولة الماضية، خسر فريق بيراميدز أمام فريق الجيش الملكي المغربي بهدف نظيف في مباراة صعبة، بينما فاز فريق فيوتشر على فريق إسكو كارا التوجولي بثلاثية نظيفة، مما أضفى على فريق فيوتشر الثقة والحماسة للمباراة الحاسمة اليوم.

يعتبر فريق بيراميدز من الفرق القوية في الدوري المصري ويمتلك لاعبين موهوبين وخبرة واسعة في المنافسات الإفريقية، ويتصدر هجومه اللاعب البوركيني إريك تراوري الذي يمتلك مهارات فنية عالية، ويتوقع أن يكون من أبرز اللاعبين في اللقاء اليوم.

من جهة أخرى، يأمل فريق فيوتشر في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، ويمتلك هجومًا قويًا يقوده اللاعب النيجيري تشيدوزي أوكولو، الذي سجل 5 أهداف في المباريات السابقة في البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز فريق فيوتشر بالدفاع القوي والذي يعتبر أحد أفضل الدفاعات في البطولة، وسيحاول الفريق الاستفادة من هذه النقطة لإيقاف هجوم بيراميدز وتحقيق الفوز الذي سيساعده على التأهل إلى الدور المقبل.

بالنظر إلى أهمية المباراة والتشويق الذي تثيره، فإنه من المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شديدة ومتوازنة بين الفريقين، وسيحاول كل فريق الظفر بالفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة، مما سيجعل المباراة أكثر إثارة وحماسة.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية

تنطلق مباراة بيراميدز وفيوتشر الحاسمة اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر دون تقطيع | اضغط هنا

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر دون تقطيع | اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية

تذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 4.

قائمة بيراميدز لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد- وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس.