السعودية تعلن تخفيضا طوعيا فى إنتاج النفط بداية من مايو

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تخفيض طوعي في إنتاج النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميًا بداية من مايو.

وقال مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م.

وأكّد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

 

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