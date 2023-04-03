بعد طرح شهادات الـ 22 %.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 3-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين، أول تعامل بعد طرح البنوك شهادات بعائد يصل إلى 22 %.

وفي كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 4 - 8 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكا "الأهلي ومصر" سجلت 33.32 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.43 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.42 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرار في نهاية التعاملات، وذلك بعد ارتفاعه ما بين 10 - 14 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكا "الأهلي ومصر" سجل 37.90 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.02 جنيه للشراء و38.44 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للشراء و38.16 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع في البنك الاهلي.

وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 99.63 جنيه للشراء و100.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الاهلي بنك مصر سعر صرف الدولار اسعار الدولار
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر يلا شوت الآن في كأس الكونفيدرالية

عاجل.. مرتضى منصور يعلن تعيين فيريرا مديرًا فنيًا لتدريب الزمالك

فارس عوض يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر كورة لايف اليوم 02-04-2023 في الدوري الايطالي

عاجل| رسميا بنكي الأهلى ومصر يطرحان شهادات استثمار جديدة بفائدة خارج التوقعات

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة نابولي وميلان في الدوري الايطالي.. Yalla shoot

يلا شوت.. مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم.. YALLASHOOT

عاجل.. الرئيس السيسي يعقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي ترعب كبار إفريقيا بعد التأهل لربع نهائي الأبطال