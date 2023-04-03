أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3-4-2023

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن شهدت تراجع في ختام تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2175 جنيها، وسعر الذهب عيار 24 إلى 2485 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 17400 جنيها.

طرح شهادات استثمار جديدة:



اعلن البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عن اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا

الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.