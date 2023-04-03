سعد رمضان يرفع مستوى الحماس لدى جمهوره في حفل برلين

يستعد المطرب اللبناني سعد رمضان لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في برلين، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 29ابريل.

وشارك جمهور البوستر الدعائي للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بتعليق قائلًا:" Berlin HereWeCome”.





سعد رمضان يكشف عن كواليس "لمتنا تحلى"



وعلى صعيد آخر، أعرب المطرب اللبناني سعد رمضان عن سعادته للمشاركة في كليب لمتنا تحلى، الذي أطلقته جريدة الشروق تي في.

تفاصيل "لمتنا تحلى"

شارك في الكليب فنانون جزائريون منهم: الشاب بلال، محمد Bmd، داليا شيح، وشاركهم الفنان اللبناني سعد رمضان، والفنانة التونسية شيرين اللجمي.

يذكر أن الشروق تي في أطلقت كليب لمتنا تحلى 2 رسميا عبر منصات المؤسسة الرقمية، وهو من إخراج أمين بومدين، ألحان وتوزيع طارق قادم.



“حبيبي يا رسول الله” تبهر الجمهور



نجح الفنان اللبناني سعد رمضان بخطف قلوب الجماهير بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "حبيبي يا رسول الله".

وشارك جمهوره فيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مرفقًا الفيديو بتعليق قائلًا: “حبيبي يا رسول الله... كلمات محمد حجازي، ألحان حاتم عزت”.