البنك الاهلى: إقبال كبير على شراء الشهادات الجديدة وحصيلة 48 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها

اعلن البنك الاهلى المصرى اقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها ١٩٪؜ ثابتة وذات العائد المتدرج ٢٢٪؜ السنة الاولى و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما ٤٨ مليار جنيه خلال اول يوم لاطلاق الشهادتين.

اعلن البنك الاهلى المصرى وبنك مصر عن اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الاسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

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الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا

الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا