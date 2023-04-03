كونتكت المالية القابضة تغلق الإصدار الأربعين لسندات التوریق بقیمة 1،893  مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الرائدة في الخدمات المالية الغير مصرفية، في بيان صحفي صدر اليوم، عن إغلاقها للإصدار الأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1،893 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى60 شهر، وهذا الإصدار يأتي الثاني ضمن برنامج إصدارات بنحو ١٠ مليارات جنيه مصري تعتزم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وأضاف البيان أنه تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية،وهذا ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي تتصدر الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

وتابع البيان: يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي– مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والأهلي فاروس لضمان وتغطية الاكتتابات، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.

وأشار البيان إلي أنه قد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار نحو 2،9 مليار جنيه مصري وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وأكد بيان " كونتكت " علي أن بهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى مايقرب من22،6 مليارجنيه بعدد24 إصدار. قد تم سداد ما يقرب من 18،9 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.

وعبر السيد سعيد زعتر،الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن فخره بالإصدار الذي يعبر عن قدرة كونتكت المالية القابضة على تنفيذ الإصدار وكذلك بإقبال المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك المصرية على الاكتتاب في هذا الإصدار في هذه الظروف الحالية على الاقتصادين المصري والعالمي.

وأكد زعتر علي أن هذا يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة ( ثروة للتوريق وكونتكت للتمويل ) على مدار أكثر من 20 عامًا، مضيفًا: كما اعتدنا حاز الإصدار على التصنيف الائتماني الأعلى في مصر للسندات الغير سيادية الأمر الذي يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الجوده الائتمانيه لمحفظه الحقوق الماليه وفعالية عمليات التحصيل للشركه".