وزير الإسكان يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من وحدات المرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، الجارى تنفيذها بمدينة بدر.



وأكد الوزير أنه سيبدأ قريبا، تسليم المرحلة الأولى لمستحقيها من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم يجب تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لتسليمها لمستحقيها.

وفى هذا الإطار قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز بتفقد مشروع عمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية " لعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، كما تفقد اعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع واعمال الكهرباء بالمشروع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروع، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية من مواقع العمل.



وخلال الجولة، وجه المهندس عمار مندور، بزيادة أعداد العمالة بالمشروع، ودفع الأعمال الجارية، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، وخروج المشروع بجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والخطة الزمنية لاستلام المشروع.



وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للتنفيذ والكهرباء، أن متوسط نسبة التنفيذ للعمارات بلغ 87% من المشروع، كما تخطى متوسط تنفيذ اعمال الكهرباء نسبة 40%، وتم توريد الكابلات بالمشروع.



وأضاف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للمرافق، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيد أعمال المرافق( مياه وصرف ورى وطرق "فرمة")، كما بلغ متوسط نسبة التنفيذ 80 %.

كما أشار المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، إلى ان شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ اعمال الطرق ( اساس - أسفلت) حيث يزيد متوسط نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع على 25 %.

