الإفراج عن 160 ألف طن اعلاف "الذرة والصويا" بنحو 80 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 80 مليون دولار.



وأضاف ان الإفراج شمل 114 ألف طن من الذرة بنحو 41 مليون دولار ونحو 45 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 34 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 5 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 30مارس 2023) 3.547 مليون طن منهم 2.540 مليون طن ذرة، 1.007 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.751مليار دولار.



واضاف "القصير" أن ذلك يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.