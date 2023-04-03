عاجل.. رد ناري من رئيس رابطة الليجا على بيان برشلونة

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بشكل غير مباشر على بيان نادي برشلونة الأخير، مشيرا أن بيانهم غير صحيح ولا اتهم أحدا.

ويُزعم أن رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس أرسل أدلة كاذبة تشير إلى تورط الرئيسين السابقين لنادي برشلونة لكرة القدم جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل في جرائم مزعومة تتعلق بالإدارة غير العادلة والاختلاس.

ووفقًا لصحيفة “La Vanguardia” الإسبانية، أرسل رئيس خافيير تيباس، خطابًا إلى مكتب المدعي العام في قضية المدفوعات إلى نائب رئيس التحكيم، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، متورطًا بشكل مباشر رئيسين سابقين لبرشلونة، هما جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، في جرائم مزعومة تتعلق بالإدارة غير العادلة والاختلاس، بناءً على وثيقة مكتوبة بخط اليد من مدير سابق متوفى.

وتابع التقرير "تم تضمين الوثيقة في قضية أخرى، في ما يسمى بقضية "سولي" التي تحقق في الاختلاس المزعوم لأموال من الاتحاد الإسباني برئاسة أنجيل ماريا فيلار والتي ظهرت فيها الرابطة على أنها اتهام".

وأضاف التقرير "بالتالي كان رئيس الدوري الأسباني قد استفاد من وثيقة مكتوبة بخط اليد من قبل جوزيب كونتريراس - الرئيس السابق لبرشلونة الذي توفي في 25 ديسمبر 2022 لتحقيق أهدافه، لكن عائلة كونتريراس قالت إن هذه الرسالة كتبت قبل أكثر من عقد".

وأكمل “ووفقًا لعائلة جوزيب كونتريراس، فإن الأسماء الواردة في هذه الوثيقة هي أسماء أشخاص لا صلة لهم برؤساء برشلونة السابقين: إميليو رومان، محامي كونتريراس، ورامون روسيل، ومحاسب شركاته”.

تفاصيل أزمة برشلونة

وأدين برشلونة منذ فبراير الماضي في قضية نيجريرا، التي سميت على اسم نائب رئيس سابق للجنة الحكام الإسبانية، حيث يشتبه في أن النادي دفع له ما يقرب من 7.3 مليون يورو بين عامي 2001 و2018، عبر شركته “DASNIL 95”.

في مواجهة هذه الاتهامات، قال تيباس عبر حسابه الشخصي في تويتر تعليقا على ما قيل في "La Vanguardia" وبعد بيان برشلونة: "مجددا، أخبار "La Vanguardia" خاطئة، والدليل موجود في الخبر ذاته. الوثيقة ليست خاطئة، ونحن لا نتهم أحدا. كل شيء خاطئ لكنهم يلعبون دور الضحية".

