ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية 13.5 % في عام 2022



ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفعت قيمته لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.

وأوضح الجهاز - في بيان اليوم - أن قيمة الصادرات المصرية للسعودية سجلت 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022، أشار إلى أن النحاس ومصنوعاته جاء في المرتبة الأولى بقيمة 245.9 مليون دولار، ثم الفواكه بقيمة 227.4 مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار، ثم الحديد والصلب بقيمة 201.2 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة كهربائية بالإضافة إلى أجزائها بقيمة 167.3 مليون دولار.

وبشأن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022 جاء الوقود ثم الزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم المنتجات الكيميائية العضوية بقيمة 272 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار، ثم الورق والمصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022، مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي (2020 - 2021)، مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي (2019 - 2020)، بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي (2020 - 2021) مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي (2019 - 2020) بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.