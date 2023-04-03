موانئ البحر الأحمر تتداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 883 شاحنة و35 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 431 شاحنة و25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 59000 طن بضائع، 452 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امل، عمان والحرية بينما تغادر السفينة ILEKTRA وعلى متنها 47 الف طن فوسفات متجهة إلى الصين والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى BARIS، دليلة والحرية وغادرت ثلاث سفن وهى امل، عمان والحرية2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و253 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج.