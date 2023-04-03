ميناء دمياط يتداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال ال` 24 ساعة الماضية 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عميات التداول.

أوضح المركز الاعلامي وفقا لبيان أن منها ناقلة الغاز المسال ( RAVENNA KNUTSEN ) والتى ترفع علم اسبانيا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 23 ألف طن من الغاز المسال.

وأضاف أنه غادر المياء قطارين بحمولة إجمالية 2649 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات 4666 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 152132 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103879 طنا.

وأشار إلي أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38633 طنا تشمل: 8327 طن يوريا صب و3202 طن رمل و10589 طن كلينكر و16515 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 102953 طنا تشمل: 11821 طن قمح و1920 طن حديد و71000 طن خردة و310 طن خشب زان و702 طن بسلة صب و7300 طن صويا و500 طن ذرة و1700 طن زيت طعام و7700 طن بضائع متنوعة.