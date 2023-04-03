قفزة في أسعار الذهب بختام التعاملات اليوم



قفزت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الإثنين الثالث من أبريل نيسان وأغلقت فوق مستويات 2000 دولار بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

كما تفاعلت أسعار الذهب مع قرار أوبك+ بخفض إضافي طوعي للإنتاج حتى نهاية 2023.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% أو 14.20 دولار إلى 2000.4 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية منذ 10 مارس آذار.

من جانبه، صرح إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا بأن الأحداث الكبرى تعصف باستمرار ويُبقي هذا المستثمرين متوترين، في إشارة إلى الاضطرابات المصرفية العالمية التي دفعت الذهب للصعود 8% الشهر الماضي.

كما أشار إلى أن قرار أوبك+ المفاجئ يقود التجارة في الذهب من أجل التحوط من التضخم.

فيما كشفت بيانات اقتصادية تراجع نشاط التصنيع في أميركا لأقل مستوى في نحو ثلاث سنوات في مارس آذار، وسط تشديد لشروط الائتمان.