أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 4-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، أول تعامل بعد طرح البنوك شهادات بعائد يصل إلى 22 %.

وفي كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 4 - 8 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكا "الأهلي ومصر" سجلت 33.32 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.43 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.42 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرار في نهاية التعاملات، وذلك بعد ارتفاعه ما بين 10 - 14 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكا "الأهلي ومصر" سجل 37.90 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.02 جنيه للشراء و38.44 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للشراء و38.16 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع في البنك الاهلي.

وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 99.63 جنيه للشراء و100.60 جنيه للبيع.

اسعار الدولار سعر الدولار البنك الاهلي بنك مصر البنك المركزي
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. كواليس ومفاجآت جديدة (تحديث)

عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الآن (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. نجم الزمالك السابق يقترب من الانتقال إلى الأهلي

عاجل| رسميا بنكي الأهلى ومصر يطرحان شهادات استثمار جديدة بفائدة خارج التوقعات

القصة الكاملة لهجوم "الأحمر" الناري على مرتضى منصور.. من السر وراء النجاح إلى "كذاب.. زهقنا"

صفقة من العيار الثقيل.. بيراميدز يوجه ضربة موجعة إلى الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على المدير الفني الجديد خلفًا لفيريرا

عاجل.. الزمالك يطرد هذا الثلاثي خارج القلعة البيضاء