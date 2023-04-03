أسعار النفط ترتفع بأكبر وتيرة في عام بالختام بدعم قرار "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط بأكبر وتيرة يومية منذ 12 أبريل نيسان الماضي عند تسوية تعاملات جلسة الإثنين الثالث من أبريل نيسان بدعم من قرار أوبك+ المفاجئ بخفض الإنتاج.

وأعلنت دول في مجموعة أوبك+ بقيادة روسيا والسعودية عن خفض طوعي للإنتاج بداية من مايو أيار المقبل وحتى نهاية 2023.

وبررت المجموعة هذا القرار بأنه إجراء احترازي ضد تقلبات السوق.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 6.28% أو 4.75 دولار إلى 80.42 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام برنت بنسبة 5.04 دولار أو 6.31% مسجلة 84.03 دولار للبرميل.

ورفعت عدد من المنظمات والبنوك الدولية توقعاتها لسعر النفط بعد تلك الخطوة.

فيما واجه القرار انتقادات من أميركا، وسط تصريحات من جانب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي يأن تخفيضات أوبك+ غير منطقية في هذا التوقيت نظرًا لعدم اليقين في السوق.

كما انتقدت وكالة الطاقة الدولية القرار مشيرة إلى أنه يأتي خلال فترة من حالة عدم اليقين المرتفع تجاه أسواق النفط العالمية، ومخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد العالمي.