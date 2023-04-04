تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 4-4-2023

تراجعت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصري خلال بداية تعاملات الصاغة للعم اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، نحو2140 جنيها.

وذلك بعد طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة، متأثرا بانخفاض الطلب مع زيادة المعروض، وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته أسعار الذهب بعد البنك المركزي المصري بشأن رفع الفائدة.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



سعر الذهب عيار 24 في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2445.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1834.25 جنيها.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في مصر:

بلغ سعر الذهب عيار 14 عند 1426.75 جنيها.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في مصر:

بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1222.75 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 17120 جنيها.



سعر مصنعية والدمغة للذهب



ويختلف سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 60 و120 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.





تحركات أسعار الذهب عالميًا

قفزت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الإثنين الثالث من أبريل نيسان وأغلقت فوق مستويات 2000 دولار بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

كما تفاعلت أسعار الذهب مع قرار أوبك+ بخفض إضافي طوعي للإنتاج حتى نهاية 2023.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% أو 14.20 دولار إلى 2000.4 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية منذ 10 مارس آذار.

من جانبه، صرح إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا بأن الأحداث الكبرى تعصف باستمرار ويُبقي هذا المستثمرين متوترين، في إشارة إلى الاضطرابات المصرفية العالمية التي دفعت الذهب للصعود 8% الشهر الماضي.

كما أشار إلى أن قرار أوبك+ المفاجئ يقود التجارة في الذهب من أجل التحوط من التضخم.

فيما كشفت بيانات اقتصادية تراجع نشاط التصنيع في أميركا لأقل مستوى في نحو ثلاث سنوات في مارس آذار، وسط تشديد لشروط الائتمان.