تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد، يوم غدًا الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال مدريد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد 

ومن المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو، جول كوندي، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، أنسو فاتي.

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