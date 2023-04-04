عاجل.. بنك CIB يطرح شهادات بأعلى عائد في مصر

أعلن البنك التجاري الدولي CIB طرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 22%، بهدف توفير أوعية ادخارية جديدة تلبي احتياجات العملاء في هذه الفترة التي تستهدف فيها الدولة المصرية والبنك المركزي مكافحة التضخم من خلال طرح شهادات ادخار بعائد مجزي وجيد للمواطنين.

بنك cib يطرح شهادات بأعلى عائد

وتعتبر شهادات بنك cib هي الأعلى في العائد في مصر، إذ يصل إلى 22%، وذلك بعدما طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار بعائد مرتفع خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الشهادات الجديدة من بنك cib

وأكد البنك التجاري الدولي عبر موقعه الرسمي، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 مليون جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بعائد 17% لمدة 3 سنوات



ويذكر أن البنك التجاري الدولى لديه شهادة بعائد 17%، لمدة 3 سنوات، وحد أدنى للشراء مليون جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، ويصرف العائد شهريا.

شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات

كما يمتلك البنك التجاري الدولي شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات، بعائد 18%، على أن يصرف العائد بشكل سنوى.

البنك التجاري الدولي يطرح شهادات جديدة بعائد مرتفع



ويعلن البنك التجاري الدولي، شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع 22% بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بنسبة 200 نقطة أساس ما يعادل نسبة 2%.

شهادات البنك التجاري الدولي

اوتصرف عوائد شهادة الـ 22% في البنك التجاري الدولي، كل شهر، وتبدأ قيمة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الحصول على الشهادة الجديدة من جميع الفروع التابعة للبنك.