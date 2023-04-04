عاجل.. تفاصيل خناقة مدرب الزمالك مع عمرو السيسي

كشف الإعلامي محمد فاروق تفاصيل أزمة أحمد عبد المقصود المدرب المؤقت لفريق الزمالك مع عمرو السيسي لاعب الفريق خلال لقاء المريخ السوداني الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" اللاعب أبدى غضبه الشديد بعدما علم استبعاده من التشكيل الأساسي لمواجهة بطل السودان في الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف:"عمرو السيسي قرر مغادرة فندق الإقامة وعدم التواجد على مقاعد البدلاء، إذ يرى أنه انضم للزمالك من أجل المشاركة أساسا والمساهمة مع زملائه في إخراج الأبيض من كبوته.

وأشار إلى أن الجهاز الفني قرر محمد حسام بيسو للقائمة فريق الزمالك بعد مغادرة عمرو السيسي لفندق الإقامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.