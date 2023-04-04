عاجل.. تفاصيل خناقة مدرب الزمالك مع عمرو السيسي

الفجر الرياضي
عمرو السيسي
عمرو السيسي

كشف الإعلامي محمد فاروق  تفاصيل أزمة أحمد عبد المقصود المدرب المؤقت لفريق الزمالك مع عمرو السيسي لاعب الفريق خلال لقاء المريخ السوداني الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" اللاعب أبدى غضبه الشديد بعدما علم استبعاده من التشكيل الأساسي لمواجهة بطل السودان في الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

txt

بقيادة أنشيلوتي.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الليجا الإسبانية والقناة الناقلة

txt

عاجل.. الأهلي يشكو الهلال السوداني للكاف


وأضاف:"عمرو السيسي قرر مغادرة فندق الإقامة وعدم التواجد على مقاعد البدلاء، إذ يرى أنه انضم للزمالك من أجل المشاركة أساسا والمساهمة مع زملائه في إخراج الأبيض من كبوته.

وأشار  إلى أن الجهاز الفني قرر محمد حسام بيسو للقائمة فريق الزمالك بعد مغادرة عمرو السيسي لفندق الإقامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مدرب الزمالك محمد فاروق فريق الزمالك نادي الزمالك المصري البورسعيدي احمد عبد المقصود محمد حسام التشكيل الاساسي المريخ السوداني
Elfagr.org

مواد متعلقة

تشكيل يوفنتوس اليوم أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.. دي ماريا وفلاهوفيتش يقودان الهجوم

عاجل.. نجم الزمالك السابق يقترب من الانتقال إلى الأهلي
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. كواليس ومفاجآت جديدة (تحديث)

عاجل| رسميا بنكي الأهلى ومصر يطرحان شهادات استثمار جديدة بفائدة خارج التوقعات

القصة الكاملة لهجوم "الأحمر" الناري على مرتضى منصور.. من السر وراء النجاح إلى "كذاب.. زهقنا"

عاجل.. نجم الزمالك السابق يقترب من الانتقال إلى الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. بيراميدز يوجه ضربة موجعة إلى الأهلي

عاجل.. بنك CIB يطرح شهادات بأعلى عائد في مصر

عاجل.. الأهلي يشكو الهلال السوداني للكاف

عاجل.. الزمالك يستقر على المدير الفني الجديد خلفًا لفيريرا