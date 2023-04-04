بسبب المنشطات.. نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر

يدرس نجم منتخب مصر السابق والذي مثل المنتخب المصري في العديد من البطولات الكبرى، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز يفكر في اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

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وقال  فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن'"  :" بعض المعلومات القادمة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف أن عينة شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز إيجابية مما يعني أن الحارس مهدد بالايقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر قادمة".

وأضاف: "شريف إكرامي قد يفكر في اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري في حال تعرضه للإيقاف لمدة طويلة من جانب الاتحاد الإفريقي كاف".

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