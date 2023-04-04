برشلونة ضد ريال مدريد.. موعد المباراة والقناة الناقلة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومحبي كرة القدم في كل مكان، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة قوية أمام نظيره ريال مدريد، مساء الأربعاء 5 أبريل 2023، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

توقيت مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يستضيف ملعب مباراة سبوتفاي كامب نو مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

وتذاع أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

قناة SSC الرياضية السعودية

• القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc sports، عبر القمر الصناعي عرب سات:

• القمر الصناعي: عرب سات.

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أرينا سبورت كرواتيا

تردد القناة: 11554.

استقطاب جيد: أفقي H.

معدل الترميز أيضًا: 30000.

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ديجي سبورت رومانيا الرياضية

تردد القناة: 11823.

فيما يتعلق بالاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000.

أيضا معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Sports 1 التشيكية الأولى

تردد القناة: 11804

الاستقطاب أيضًا: عمودي V.

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.