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قرار جديد من رئيس الوزراء بخصوص الهيئة العامة للاستثمار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين نائبين جديدين لـ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز دور الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

ونص القرار الأول على تعيين القاضي تامر أمين محمود البتانوني، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشئون القانونية، والقرار الثاني على تعيين عمرو خالد إبراهيم نور الدين، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشئون الفنية والمتابعة.

وشغل تامر أمين محمود البتانوني، منصب مستشار رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف، ورئيس المكتب الفني لوزير العدل، ومستشار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهيئة الاستثمار، كما عمل كمحاضر بالمركز القومي للدراسات القضائية.

بينما شغل عمرو خالد إبراهيم نور الدين، منصب مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للاستثمار منذ أكتوبر 2016، ومسئول نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بمصر لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، كما عمل مستشارًا قانونيًا لكل من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بالكويت (إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية الإسلامي)، وبنك الكويت الدولي (البنك العقاري الكويتي سابقًا).

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