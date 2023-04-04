دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1444: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري»

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بوابة الفجر

حرصا من بوابة «الفجر» الإلكترونية، نوفر لكم في السطور التالية دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان اليوم الثلاثاء الموافق، حيث يبحث الصائمون عن الأدعية المفضل ترديدها وقولها يوم 13 من شهر رمضان لعام 2023.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1444

 اللهم اني اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت انك لا تقضي ولا يقضى عليك.

اللهم أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

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"اللهم احفظني بالإسلام قائما".. دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2023

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دعاء اليوم الثالث من رمضان: «اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك»

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان مكتوب

اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان مستجاب

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَة.

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